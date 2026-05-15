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文杰访问│廖康铭争霸靠高手

名家专栏
更新时间：00:45 2026-05-15 HKT
发布时间：00:45 2026-05-15 HKT

廖康铭希望每次赛事能够安排十驹列阵，但碍于厩内养马数量有限，而且本身不喜欢强行催谷质新马，以免影响牠们长线发展，所以本周日赛事，廖康铭马房只派遣四驹出赛。其中「快乐神驹」和「部族高手」均有备而临，希望届时能够取得佳绩。

廖康铭表示「快乐神驹」(图) 近期状态进展良好，有利取得在港首胜。
廖康铭表示「快乐神驹」(图) 近期状态进展良好，有利取得在港首胜。

「快乐神驹」早前先后在两场地短途赛上名，上场则在泥地千二米跑第四，周日牠转战直路赛，练者分析说：「虽然『快乐神驹』上仗只跑第四令人失望，但我没有怀疑其质素，只要牠继续进步，在合适途程便有机会取胜。由于牠两次试直路闸均走势良好，所以今次安排报跑直路赛，近期状态进展良好，有利取得在港首胜。」

「部族高手」早前试泥闸走势不差，现时状态仍勇。
「部族高手」早前试泥闸走势不差，现时状态仍勇。

「部族高手」前仗转仓初出即奏凯而回，上场回升四班上阵只跑第四，周日再跑同班同程，廖康铭说：「『部族高手』能力在四班具竞争力，而且以千四米最合法，上仗败因是排大外档影响发挥，不足以反映其实力。早前试泥闸走势不差，现时状态仍勇，今次再战胜途兼续由周俊乐主辔，希望临场有较佳际遇，只要跑出水准，不难再赢一场。」       

廖康铭还表示，「铝神」上场转仓复出，早段留守在后，直路上追回不少马位，演出尚算不俗，赛后该驹加配眼罩试闸走势良好，今次再跑同程千二米，亦将加戴该配件上阵，冀望演出进步，并且在奥尔民胯下跑得接近，能够击败对手赢马更最好不过。

特约记者：文杰

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