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亨利拆局│练马师王吼希斯

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-13 HKT
发布时间：02:00 2026-05-13 HKT

正当大家在研究六位前列练马师如何斗法，上期练马师王却开出叶楚航，实在反高潮！不过话说回来，当日航哥夺两冠三亚，埋单42分，赢得练马师王乃实至名归。

今次赛事移师谷草，几个前列马房都有资格争逐练马师王，由于局势平均，预期封王者未必会高分。其中方嘉柏出马八匹，黑夜之神固然不敢睇小，只是预期赔率偏热，博分头不妨试试希斯。希斯七路兴兵，而且胜在多驹都有近况支持，有望连场得分。

重点争分马方面，「环球英雄」上仗赚慢步速赢马，未有证明太多，但同时也代表用力少，四岁当弗马应会继续进取。「荣利双收」上仗出弯攞位顺，赢马算是赚形势，不过今次喜遇少马场合，随时又遇好形势再赢。「锐目」上仗赢马所造段速水准极一般，但毕竟初次渡江即胜，可稍后调升评价，潘顿已骑过一次，应有更佳发挥。「人和家兴」上仗入Q全靠赚了前置跑法，但也不排除状态逐渐复苏，始终减分已多，值得再跟。

目标：希斯

赔率：4.75

全日恶马 第二场：环球英雄

练马师王最佳投注时机：第二场前

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