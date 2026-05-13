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廖事如神│「棒棒糖」愈嗒愈爽

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-13 HKT
发布时间：02:00 2026-05-13 HKT

三冠尾关遮打杯举行在即，「浪漫勇士」气势如虹剑指成为三冠王。上季三冠王「遨游气泡」因伤患放弃卫冕，而海外赛驹只得两匹来港。诚然二千四百米未必是「浪漫勇士」强项，但观乎对手质素，可望又诞生一匹三冠王。

第五场三班千八，参战马有不少熟悉面孔，季内均交出不俗表现。「祥胜将军」今季转投廖康铭马房后脱胎换骨，三战豪取2W1Q。上仗632场次受制外档，被逼留至马群最后方角逐。直路再次如飞杀上，仅被巨人杀手「丰辰」击败。是次「祥胜将军」受让「丰辰」五磅，反先机会甚浓。「奔放」今季长勇，虽然一再与胜利擦身而过，但出战首本路程属必然配脚。「玛瑙」今季减分甚多，现已季初低11分，季内曾于同班同程上名，今仗出赛马较少且前领马不多，乘五档之利有望先紧随前方，复制赢马跑法。「丰辰」可谓巨人杀手，今季四捷成绩斐然，再战胜程兼排二档，QT脚难舍弃。

第八场三班千二形势稍乱，方厩「棒棒糖」今季全面上轨道，季内曾于同程以前领和跟前跑法赢马，十分弹性，上仗初跑三班比预期中留得较后，守在马群中段竞跑，被头马「嘉应勇将」转战谷草试出彩虹，非战之罪；惟本身在直路上交出较强后劲，仅未能赶过前领的「关键所在」，但缔速22秒99仍属出色，今仗有近绩的对手不多，续配莫雷拉有望征服三班。「志满同行」今季转战谷草表现理想，上仗蚀慢步速追入亚军水准不俗，惟负重磅作配更佳。「福星小子」今季豪取四捷。评分略见饱和仍需拖一票。「马达」今季赢过四班头马「皇者有利」，居三班仍值得期待。

廖浩贤精选

第五场    8 祥胜将军 1 奔放
    2 玛瑙 6 丰辰
第八场    10 棒棒糖 2 志满同行
    5 人和家兴 11 马达

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