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甜甜小记│「浪漫斗士」助沈集成争冠

名家专栏
更新时间：14:45 2026-05-12 HKT
发布时间：14:45 2026-05-12 HKT

沈集成今季暂时累积51场头马，只差榜首的廖康铭一场头马，沈厩质新马兵源充裕，只要牠们进度理想，有助沈集成问鼎今季冠军宝座。出争明晚第三场的「浪漫斗士」上场配希威森搏失跑第二名，今场换上潘顿，「浪漫」系马主刘栢辉近期养马运极旺，「浪漫勇士」上月第四度捧走女皇杯；另外，他和红颜知己唐献芳的「浪漫战神」赢出皇太后杯，或可带旺「浪漫斗士」。

刚周一小记采访应届冠军一哩赛盟主「祝愿」的庆功宴，两位马主车晓红和唐献芳在铜锣湾日本料理包场，设宴邀请功臣廖康铭及马房团队及布文。车晓红和唐献芳非常有心思，该日本料理四处都放印有「祝愿」的油画，美酒及相片，配以鲜红色的玫瑰花布置，浪漫美丽。车晓红和唐献芳逐一向廖康铭及其太太，布文，霍宏声、巴度和一班马房幕后功臣送上油画和美酒。

车晓红和唐献芳表示，她们和另一马主许礼诗对于「祝愿」胜出G1冠军一哩赛感到非常开心，并多谢廖康铭用心训练该驹，及布文一流的发挥，以及一班马房员工细心照料马匹，现时「祝愿」正享受暑假，下季将以12月香港一哩锦标为目标。

陈嘉甜

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