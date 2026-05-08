Ian心水│「步风影」一鸣惊人

伍鹏志对上两季分别取得六十九及四十场头马，今季成绩却较普通，暂时只得二十一胜，幸好刚战凭「精明选择」打破闷局。其实伍厩有不少质新马在试闸中渐见走势，相信在季内余下赛事，应可交出成绩。

第四场「步风影」于去年九月抵港，至今八度试闸，走势愈趋成熟，今仗初出排外档，若能把握起步，有力一鸣惊人。对手方面，「支付之父」上仗初出表现亮眼，如非末段取位略欠顺，可望构成更大威胁；今仗虽排一档，但此档位入Q率接近两成，加上本身具前速，早段应可跟守前列并取得遮挡，始终已有实战经验，可加入考虑。此外，「一舖掂晒」前仗初出仅以两个多马位落后「胜万金」而得第五，上仗增程跑千二米，却在发力时受阻兼收慢，今仗回师直路赛应较好跑，可作配脚。

第六场「开心旺财」在港三战均有走势，上仗初跑千四米，早段留居后列，末段维持同速，今次再战千四米可望进步。对手方面，「有情有义」转投方厩后愈见稳定，前仗在五班以超班姿态打开胜门，上仗重返四班，早段落后甚多也追入亚军，目前评分仍有微利，尽管今仗排位较外，但本身擅长留前斗后，预计档位影响轻微。此外，「文明福星」胜后复课走势仍佳，加上排位理想，仍具威胁。

第四场 8 步风影 4 支付之父 10 一舖掂晒

第六场 9 开心旺财 11 有情有义 7 文明福星

