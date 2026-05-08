卡尔心水│「手机表劲」打叠再赢

唔知点解，身边嘅好友猜测卡尔，总好似麦兜去叫鱼蛋粉咁，猜极都猜错。话说卡尔当年选科，有深思熟虑自己嘅能力，再睇下感兴趣嘅学科。当年我并无选择心仪嘅科目，依家有时兴之所致，去同人开下话题，叫朋友估下当年我嘅志愿，结果无一个估啱。有人估我想读哲学、历史，千估万估都无人估到我想入传理系。当大家以为我有甚么崇高理想，其实只不过系一个肤浅嘅原因，就系当年流行写Xanga，但自己个部落格无咩人睇，于是想藉住写报纸杂志，植入式咁迫读者睇自己嘅文章。后来出嚟工作，入埋马会，遇到知音人提供机会，依家有个格仔爬下文，实在庆幸。

你肯睇我废噏，为咗报答大家，今次满有信心提供第八场「手机表劲」，佢上场赢马时间佳，蹄下败将再出仍入位，水准有一定保证；今场对手唔多，有望打叠。「㩒住赢」试闸脚法纯熟，估计已适应水土，初出要留神。「超写意」部署有心思，减十磅兼排三档，呢个世界好多时谋事在人，成事在天。

第八场 3 手机表劲 7 㩒住赢 4 超写意

第十一场 11喜庆宝 10 天星 6 灯胆将军

