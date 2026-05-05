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卡尔心水│「精英雄心」潘顿尾口孖宝

名家专栏
更新时间：18:50 2026-05-05 HKT
发布时间：18:50 2026-05-05 HKT

自从雷神嚟咗之后，潘顿似乎无啖好食。以为雷神去外地打个冷，潘顿可以执下鸡，点知礼拜日艾兆礼大发神威。呢期又到雷神返嚟，但世事真系有咁跷，今日潘顿先至手执恶马，而尾口孖宝似乎实食无黐牙。

第八场「精英雄心」上场闸前摇头摆尾，少见呢只马咁轻松愉快，直路飞出去外边冲，卡尔当日喺出弯位置附近观赏赛事，眼见「精英雄心」一攞正平衡，条尾揈咗两下就奋力冲刺。幕后有意部署呢匹马远征，最后留番喺香港，咁做咗功课，又唔交畀老师，九成九都系阴阴湿湿借畀同学抄㗎啦！呢舖负顶磅排外档，跑出就分多两蚊，一于作为全晚投注重心。

配脚要「满心星」，雷神钟意转弯踩油，泥地就系要呢个Momentum，我信「满心星」喺雷神胯下会骑高一线；「 将睿」上场同「精英雄心」同组，跑马系公平嘅，上场你去完，今场到我去，过埋呢一场，分分钟大家要上到二班先再交手喇！

第八场：1精英雄心、7满心星、6将睿
第九场：7炽烈神驹、2乐胜天下、4表之极光

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