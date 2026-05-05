Ian心水│「光年程祥」四班泥料

布文自于2022至23年度马季在港作长期发展后，每季成绩均甚稳定，首季取得六十二胜、翌仗胜出六十九场，上季更有七十二胜，今季整体成绩略为回落，但暂时仍有五十三场头马，位列骑师榜第二位。事实上，不少易位难赢的赛驹在其缰绳协助下，均有进步表现，这亦是这位重磅骑师深受一众练马师与马主欢迎的原因。今次布文将策七驹，当中以「光年程祥」与「表之极光」机会最高。

第五场「光年程祥」上季在新马赛一出即胜，今季首两战插三班后表现一般，然而降至四班后，逐步站稳阵脚，二月时跑千四米仅负于三班头马「活力拍档」，赛事水准甚高；近两仗改跑泥地，表现亦可；今仗有不少快马，赛事步速不会太慢，对牠更为有利，可作马胆。对手方面，「飞轮霸」跑法主动，加上曾在三班走近，现居四班有优势，今仗续用袁幸尧减十磅，若能把握起步，或能一放到底。此外，「杭至尊」前仗爆大冷入位，今仗改争泥地，以其吨位与加速力，可望构成威胁。

第九场「表之极光」自转投文厩后得一次未获奖金，表现稳定；现评分虽届新高，但牠泥地性能超卓，仍要留意。对手方面，「友爱心得」上仗因出闸问题被判为无出赛马，其后试闸走势劲，可惜负磅较重，一位已足。此外，「乘数表」来港前曾在英国金顿赢胶沙地三级赛，虽然今季首战在泥地大败，但可归咎于当时状态未足，今仗再战泥地，或有进步演出。

第五场：2光年程祥、1飞轮霸、7杭至尊

第九场：5乘数表、1友爱心得、4表之极光