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亨利拆局│练马师王吼沈集成

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-06 HKT
发布时间：02:00 2026-05-06 HKT

今晚举行季内第四次全泥赛事，参考先前三次数据，10月30日廖康铭以30分封王；1月21日轮到沈集成夺34分登上宝座；上次4月1日则形势紧凑，东、游、叶同得24分，由于三人平头封王，参考价值不大。

重点留意头两次全泥宴，其实沈集成在10月30日都有连场出击，可惜最终只得冠亚季殿各一，未能抗衡廖康铭，但可见成哥喜欢部署在夜泥食大茶饭。今次沈厩出马六匹，阵容唔算最鼎盛，但夜泥封王门槛应不会高，冷门有得谂。

重点争分马方面，「炽烈神驹」早前因气管多痰退出比赛，但复课操练完整，而且连课快跳三段，显然健康正常，上仗败在直路未尽望空，今次配潘顿会有更佳发挥。「年年友福」今季转投沈厩进步良多，前仗评57分历史高位，跑田草千六都冲近，今次回师赢马路程，照计机会乐观。「良言一句」得三岁，未必心急求胜，但同父系马「有派头」也由成哥训练，当年三岁也曾赢泥地千二，冷门不妨拖一票。

目标：沈集成

赔率：18

全日恶马 第九场：炽烈神驹

练马师王最佳投注时机：第四场前

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