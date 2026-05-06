廖事如神│「光辉岁月」游能做到

「浪漫战神」勇夺三级赛皇太后纪念杯冠军，亦是牠在港的首捷。无疑变化场地或有助其发挥，但蚀分甚多之下赢马仍不简单。香港一向以较短路程为主流，但观乎全球马坛均对长途赛重视不如以往，此现象非香港独有。

第一场五班泥地一哩，「光辉岁月」为五岁北半球马，在港首季明显未适应环境，及至今季进度理想，落五班初跑此程即入Q。该仗头马「领创动力」其后添两捷，赛绩水准可信。566场次，「光辉岁月」击败了路程好手「大利好运」，双双抛离马群，可相信「光辉岁月」于五班极具分量。上仗受制外档全程留后，仍造出全场最快末段23秒2追近，仅负于头马不足一乘获殿，今次档位内移可复制赢马跑法，胜望较高。「君智盛」胜出率偏低，但于四班尾已接连上名跑近，是次初落五班转战泥地，对手截然有别，具本钱争位置。「大利好运」为路程好手，排二档形势理想属必然配脚。「上市魅力」胜在主动，评分低位仍具威胁。

第八场三班泥地一哩，「满心星」为草泥双枪将，今季已赢过同程，于438场次乘快步速之利，击退路程专家「皇龙飞将」及新科三级赛冠军「浪漫战神」。最近一仗于谷草一哩仅败于「银亮奔腾」，惟抛离季军近两个马位，赛绩水准高，今场因评分区域而负磅再略减，加上灵活跑法，可作稳胆。「精英雄心」保养得宜，状态一直维持良好，虽今季仍未赢马，但此程上名率极高，凭班底出战三班必须长跟。「皇龙飞将」缰口较难操控，素来不易发挥，袁幸尧今场再负重任望可交出佳绩。「哪吒」回师胜程，潘明辉手风顺兼排四档有助发挥，随时有惊喜。

廖浩贤精选

第一场 1 光辉岁月 2 君智盛

9 大利好运 11 上市魅力

第八场 7 满心星 1 精英雄心

5 皇龙飞将 11 哪吒