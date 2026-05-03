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亨利拆局│练马师王吼希斯

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-03 HKT
发布时间：02:00 2026-05-03 HKT

回顾四月份马房成绩，沈集成与韦达各自两度封王，踏入马季中后期，呢两个仓宜多加留意。其余中上游马房，方、蔡、东、姚也在四月各赢一次练马师王；反而廖、希、吕在四月都未尝封王，大仓而言较失威。

来到今次五月份首战，多个马房都屯重兵，蔡、希、廖、东、方、沈出马皆八驹或以上，争逐封王都有足够子弹，相对其他马房较有赢面。当中我拣希斯捧场，皆因佢今期八匹参战马，半数上仗是头三热门之一，搏失后赔率回升，随时由虫变龙；此外潘顿与布文各骑两匹希厩马，也有变倍器味道，料当中应有王者兴，除了练马师王，不妨临场数再赌单场。

重点争分马方面，「煌上」上仗胜在走位靓，但三岁马插三班初出即胜，始有难度，再者今次排一档，预期际遇亦佳，可再下一城。「嘉冠王」被喘鸣耽误青春，近两仗能打叠跑第四，进度重拾正轨，扳用潘顿唔似讲玩。「凝妙星」上仗输在步速太慢，布文再骑应懂执生。

目标：希斯

赔率：8

全日恶马 第十一场：煌上

练马师王最佳投注时机：第二场前

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