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卡尔心水│「嘉应奇兵」减磅出招

名家专栏
更新时间：18:11 2026-05-02 HKT
发布时间：18:11 2026-05-02 HKT

卡尔同某马圈中人吃饭，佢透露自己熟悉马匹，但不熟悉投注。咁好正常嘅，骑马先系对方专业，甚么六环彩、四重彩，畀你知道都唔赌得，有时研究得来都嘥气。今期赛事，难在各场都无咩好马可以揸胆，但范围又唔算太阔，只要实实在在以复式互串，收巨奖不是天方夜谭！

第十场赛事就系上述格局，「嘉应奇兵」上场用尽九成力保住T脚，今次配黄宝妮，季尾减七磅非常着数；「红运光辉」上场跑法似求热身，再者该役前四名马再出，有三驹非冠即亚，本身一席第五绝不简单，今场有步速之下，理应啱跑；「樱花酒杯」评六十分，选择在三班负轻磅，用意向善。一堆质新马，头马理应在此，不妨连赢与位置Q三匹互串。

第八场：9劲沙尘、8首饰天空、2紫荆盛势
第十场：2嘉应奇兵、9红运光辉、14樱花酒杯

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