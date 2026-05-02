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Ian心水│「福聚」增程再出击

名家专栏
更新时间：18:09 2026-05-02 HKT
发布时间：18:09 2026-05-02 HKT

近月澳纽各地的育马场均陆续公布今年种马的配种费用，当中包括纽西兰的富山育马场。该育马场历史悠久，而且种马成绩亦佳，如Proisir、「劲震撼」、「神灯光照」与「居高成王」。Proisir的配种费用由去年的七万纽元略减至六万五千纽元，「劲震撼」则由一万纽元减至八千纽元，而「神灯光照」与「居高成王」分别维持在四万五千纽元和一万五千纽元。

Proisir是本港最受欢迎的种马之一，现有十一驹服役，表现较突出有「新力好」与「细水长流」等驹。今次赛事有第五场「健康小马」出战，此驹近两仗均尾随而回，暂时未有任何走势；反而同场「福聚」初出一役即获亚军，可惜其后四仗均未能构成有力威胁，上仗久休近四个月复出跑田草千二米，由于排最外档关系，早段被迫留守包尾，直路上却未能望空，最终跟跑而回，败绩未能作准，今仗人马再度携手出征，可望收复前失。对手方面，「共创欢欣」前仗若非于关键时刻受到严重干扰，理应跑得更接近；上仗临场票如雨下，结果终点前奋战挨入一席位置，演出略有进步，今仗改配布文，应可争取三甲。此外，「创宝驹」只得三岁，但在阵上已展露走势，上仗出争田草千四米，最后四百米造全组最快时间，结果以个多马位负于今季两捷的「开心老板」而得季军，败不足辱，近期练骑手风转顺，仍要留意。

第七场「家乐宝驹」为四岁纽西兰自购新马，今季六战只得一殿，成绩略为令人失望，上仗于趋近二百五十米处时受阻勒避，败象早呈；一月时曾在路程嫌短的千四米后上追近，竞赛能力应不差，今仗若际遇许可，应可争入前列。对手方面，「富喜来」上仗蚀位甚多仍获季军，表现出色，今仗匆匆再出，幕后应不打无把握的仗，值得高度注视。此外，「凝妙星」近仗均受制于形势而未能交出应有水准，今仗续配布文，仍具威胁。

第五场：6福聚、7共创欢欣、2创宝驹
第七场：10家乐宝驹、9富喜来、6凝妙星

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