Dickson心水│「龙之悦」质高补中
更新时间：18:07 2026-05-02 HKT
发布时间：18:07 2026-05-02 HKT
发布时间：18:07 2026-05-02 HKT
冠军练马师宝座竞争激烈，成绩榜目前形势，廖康铭与方嘉柏皆以五十场头马分列一、二位，至于今日强阵而来的吕健威，暂夺四十三场头马，有权追落后！
第四场四班千二米，「龙之悦」是早熟质新马，前仗初试啼声，直路连番揾位也冲赢「杭至尊」，但由于对手实力偏弱，当时我不以为然。然而牠上仗再跑胜途，孭一三三磅兼全程走三叠，竟有余劲追获殿军，蹄下败将包括今季曾胜的「表之浩瀚」，足证本身质素高。这次虽排十二档，但回心一想，上仗已是最差形势，今仗只要比上次好少少，有权补中。
第十场三班千四米，「樱花酒杯」实力不用怀疑，但不知是坏习惯多还是黑仔，阵上总是意外多多，今次换近期旺人艾兆礼搏杀，希望有运行。
第四场：1龙之悦
第十场：14樱花酒杯
最Hit
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
2026-05-01 13:30 HKT