Dickson心水│「龙之悦」质高补中

冠军练马师宝座竞争激烈，成绩榜目前形势，廖康铭与方嘉柏皆以五十场头马分列一、二位，至于今日强阵而来的吕健威，暂夺四十三场头马，有权追落后！

第四场四班千二米，「龙之悦」是早熟质新马，前仗初试啼声，直路连番揾位也冲赢「杭至尊」，但由于对手实力偏弱，当时我不以为然。然而牠上仗再跑胜途，孭一三三磅兼全程走三叠，竟有余劲追获殿军，蹄下败将包括今季曾胜的「表之浩瀚」，足证本身质素高。这次虽排十二档，但回心一想，上仗已是最差形势，今仗只要比上次好少少，有权补中。

第十场三班千四米，「樱花酒杯」实力不用怀疑，但不知是坏习惯多还是黑仔，阵上总是意外多多，今次换近期旺人艾兆礼搏杀，希望有运行。

第四场：1龙之悦

第十场：14樱花酒杯