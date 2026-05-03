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廖事如神│「步风雷」赚磅袁胜

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-03 HKT
发布时间：02:00 2026-05-03 HKT

马圈风水轮流转，韦达沉寂一段时间后，刚周三在谷中食出大三元。今季已有多位仓主在谷赛一夜间获三捷或以上，实属近年少见。而中下游马房仍保持竞争力，令整体赛事水准更紧凑，并相信今季全数练马师均能达标。
第七场四班千八的形势相对明朗，「步风雷」过往一直未能破处子身，今季中段终有突破，赢马后更开窍打叠再赢。上仗早段抢口难留，令艾兆礼要催策上前，导致体力消耗过多，末段无以为继，今次配袁幸尧减十磅，负磅与赢马一役相同，预计是场有马前领，牠可留守好位至直路一攻而破。「勤德天下」今季初上千六旋即取胜，虽然448场次的水准一般，但至少证明本身步上正轨，今仗增程至千八一试，以其脚法应能应付。「风火恒云」减分一轮后数度跑近，操练正常加上路程甚有根据，必然配脚。「竣诚驹」忠心准绳，主动型赛驹于季尾阶段负轻磅兼近来表现出色，随时赢得。

第十一场三班千二米，不少参战马具潜力上望。「兴驰千里」首四仗于田草一千米三捷，上伏初挑战千二米，仅被初出不明身体「煌上」击退，却略略抛离季军「竞骏皇者」，以初试千二米而言绝不失礼；复课状态再有进步，心智成熟且情绪稳定，明显已在勇点，今仗排三档进可攻退可守，即使身处强组仍有望突围。「嘉应勇将」上场初跑谷草即轻胜，证明现评分有上升空间，状态依然保持水准，要预一席。「煌上」为北半球三岁自购马，插班一出即胜反映潜力深不见底。是次排档理想，会再把握机会。「千杯不醉」上场受制档位而跑后上，末段冲刺良好，状态维持仍能争一席配脚。

廖浩贤精选

第七场    4 步风雷 3 勤德天下
    8 风火恒云 12 竣诚驹
第十一场    4 兴驰千里 5 嘉应勇将
    6 煌上 8 千杯不醉

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