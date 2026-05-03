波仔至醒灵活玩│「知恩图报」五班着数
更新时间：02:00 2026-05-03 HKT
发布时间：02:00 2026-05-03 HKT
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撇除「一路精彩」流鼻血后需时复原外，今季总场次293只有三匹赛驹未能再跑入三甲，是一再被证明高水准的条件限制赛。而上次推介出自293的「华丽再赢」时，曾提及总场次450的水准亦不俗；当「华丽再赢」顺利后追入位后，笔者已立刻将有份出战总场次293及450的「知恩图报」列为跟进马。
今日出战第三场的「知恩图报」，季内初出已入位，虽然之后七仗悉数落第，但并非毫无走势，例如在360场次沿途三叠居前，在利后上的模式下末段未有溃散，同场有追的「爱心波」、「爆出美丽」等之后可再上名，反映「知恩图报」在四班也具周旋能力。
上仗「知恩图报」起步稍慢已失先机，在段速前后偏快下，可缔第二快末段追近主马群过终点，足见居五班甚有利；今仗赛前再到从化操练，较对上一次北上相隔四个月，有助增添新鲜感。
赛前金诚刚亲自替「知恩图报」试泥闸，起步顺利后便徐徐跟跑，故名次大可不用理会；今场赛事不乏前置马，预计起码有正常步速，对于今季未真正用过体力的「知恩图报」而言，踏入季尾应更具优势，可期待有好表现。
波仔灵活玩过关提供：
第一场 Q 2 胆拖 1 5 6 14
第三场 WP 7
第十场 Q/QP 9 胆拖 5 8 12 14
混合过关三串七 共134注
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