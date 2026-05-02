甜甜小记│「海上大军」挑战高难度

明日沙田赛事，第六场三级赛皇太后杯，蔡厩的「海上大军」上场在港初次出赛即胜出田草千八米，在香港竞争如此激烈的环境下一出赢千八米难度甚高，明日翌仗再出，大幅增程多六百米，再次向高难度挑战二千四百米三级赛皇太后杯。

小记日前访问「海上大军」马主萧百君的儿子萧剑新，萧剑新说：「『海上大军』是一匹正宗中长途马，上场在港首战可以顺利取胜，我们一家人都非常开心。我们也相信『海上大军』有能力再一次增程，在皇太后杯中可以夺得前列位置。」

「海上大军」上仗在港初出跑千八米，于转直路弯时仍居后，在马群中穿插后追致胜。此马上季曾在皇家雅士谷赛期出争英皇佐治五世锦标（2392米）跑得第四名。今仗跑二千四百米当可胜任。

陈嘉甜