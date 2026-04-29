亨利拆局│练马师王吼沈集成

上期沈集成、姚本辉和吕健威同得24分，结果成哥因头马较多爆冷封王。沙田跑足十一场，区区24分已够资格封王，情况罕见，反映当日竞争激烈，或许几个大仓顾此失彼，只顾跑大赛的马匹，一时忽略了整体部署。

反观今次谷战，多个马房都积极派兵，巫伟杰出马九匹最养眼，告东尼兵分八路亦子弹足够。不过，要在谷战问鼎练马师王，一般三只够晒数，出马多只会令赔率偏热，值博与否见仁见智。其实希、沈、吕、文各出马六至七匹，也够资格逐鹿中原。其中我拣沈集成，主因贪佢近期斗志坚，似有心争逐冠军练马师宝座。

重点争分马方面，「富喜来」上季一口气三连捷，由五班赢上四班并无阻力，符合长途马一般好开续好之特质，既然上仗重开胜门，信佢会打铁趁热。「至合拍」上仗休息两个月，其间居然无试闸，手法不符成哥搏杀作风，可视为开气性质，今次示人以弱有冷味。「有盈勇士」梅花间竹出击，提防又来料！

目标：沈集成

赔率：11

全日恶马 第三场：富喜来

练马师王最佳投注时机：第二场前

