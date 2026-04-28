卡尔心水│「跨境骏马」最信得过

雷神重临香港，世界好似变得一片光明，马场无人会摆明车马话你知搏杀，但佢真系搏晒命，所以近期雷神带挈唔少信众赢钱。有时赛马就系咁，你估中佢搏之余，亦需要相当运气，因为你搏时，人哋都搏，所以跑马无话赢硬。

预测今期谷战喺闷热嘅天气下进行，全世界都话利放头。都正路嘅，只马摆前啲，吸啖空气都新鲜啲，跑落都快两步。今次卡尔钟意第四场「跨境骏马」，佢连场入位，状态够锐。阿蔡将皇牌放在两组三、四班千二米，眼见「跨境骏马」连场走近，阿蔡都想用尽佢，信佢呢张系皇牌中嘅皇牌。虽然阿蔡同潘顿今季交收唔多，不过数据用嚟破嘅，既然马好、人好、档佳，今场我信「跨境骏马」。

「佳运发」档位大幅内移，负磅又轻，现较季内赢马只高一分，有分头值得博一注；「祥胜力驹」游咗一轮马河，虽然信心唔大，但唔拖又惊佢爆出，毕竟廖霍配合作愉快，加上今组对手实力一般，拖埋佢当保险注。

第四场：1跨境骏马、8佳运发、5祥胜力驹

第九场：6穿甲金鹰、12魅力知耀、3相映红