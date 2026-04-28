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Ian心水│「浪漫老挝」斗志高昂

名家专栏
更新时间：18:58 2026-04-28 HKT
发布时间：18:58 2026-04-28 HKT

澳洲籍年轻好手布浩荣上周三首度登场，即凭「赢玥」打开在港胜门，刚周日也有「实力加」与「岚臣」上名，而「阳光勇士」亦在冠军一哩赛跑第六名，整体演出算不俗。今期他仅得四驹出战，除了第二场「海钻石」可冷敲之外，第六场「浪漫老挝」也有机会跑得接近。

第六场「浪漫老挝」在港征战多季，四十九战获五胜十一位，战绩理想；尽管今季九战得一季一殿，但现时减至五十九分，近仗在四班也有走势，今仗排位转佳，加上布浩荣斗志高昂，可以作胆。对手方面，「快搏」上季同期曾在谷草千二米仅以半身位不敌「天下宠儿」，虽然该仗水准普通，但牠今季首战仅负于「至尊瑰宝」，可说宝刀未老；以往「快搏」三战谷草一哩均败阵，惟近两仗末段冲刺略为均速，增程出战或有意外收获。此外，「暴风之子」今季十二战仅得两季，表现令人失望，今仗回师胜途，加上对手非强，不妨作配。

第九场「穿甲金鹰」上仗于转弯与直路初受困，最后二百五十米才能望空，今仗改配取位灵活的潘顿，应可收复前失。对手方面，「凡凡有余」季内在四班三胜头马，虽然暂未在三班上名，但观乎上仗赢马走势，居三班应有威胁力，不能忽视。此外，「玛瑙」前仗仅以马颈位负于赚步速的「凌登」，今仗若能克服外档，也是争胜分子。

第六场：2浪漫老挝、6快搏、4暴风之子
第九场：6穿甲金鹰、5凡凡有余、2玛瑙

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