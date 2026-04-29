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波仔至醒灵活玩│「双星报喜」冷味浓

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-29 HKT
发布时间：02:00 2026-04-29 HKT

第九场「双星报喜」季内赢马升班后，表现看似无以为继，但近仗在三班赛落败都似乎有点借口；而最主要睇中牠是大前仗2月22日的464场次，该仗笔者下注了「凌登」及「一起美丽」，然而牠们在早段齐齐享受了慢步速下，竟然一并三甲不入，真是百般滋味在心头，但两驹之后均可提升名次。

再看当日的田A+3赛事，直路走中内栏的马匹之中，已有「千杯不醉」、「富裕君子」、「皇者有利」及「丰功伟绩」等可再交出表现，反映「双星报喜」该仗无望空兼走不利地的败绩未可作准；再者，464场次之中，刚周日又有「火悟空」及「开心勇驹」包办连赢，赛事水准及级数应有保证。

上仗「双星报喜」初次出战谷草，该仗步速偏慢不利追，而三甲马均沿途贴栏竞跑，牠则走外叠双蚀，最终负三个多身位表现已不算差；环顾今场也有数匹领放马列阵，估计早段会有正常步速，虽然未知是晚跑道会否受天雨影响，但早段场次有千八米及二千二百米赛事，在多踩两圈下，倘若下半场直路内栏稍差，或有助采用后追跑法的「双星报喜」发挥，成冷可敲。

波仔灵活玩过关提供：

第五场 WP 4
第八场 Q/QP 8 胆拖 2 4 11 12
第九场 WP 11
混合过关三串七 共80注

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