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甜甜小记│港队扬威冠军赛马日

名家专栏
更新时间：14:45 2026-04-27 HKT
发布时间：14:45 2026-04-27 HKT

昨日冠军赛马日三场一级赛完满结束，港队赢晒三场，可喜可贺。在主席短途奖中，「嘉应高升」再度展现王者风范，完成二十连胜并不意外，却想不到能再一次擦新自己之前所造的田草千二米场地时间纪录，缔造出1分7.1秒快速。赛前希斯表示，原先预计昨日或有雨，破纪录时间并非「嘉应高升」刚战的任务，但这匹世一香港马王却能超额完成，实力之强超出众人所料。希斯谓「嘉应高升」将去从化好好休养生息，下季再与各位马迷见面，预祝马王卫冕澳洲珠穆朗玛峰锦标，再为港争光。

至于女皇杯，由沈集成训练的「浪漫勇士」跑至八岁之龄，今季居然可以四胜香港杯及四胜女皇杯，殊不简单，相信此纪录在短期内也难以打破。沈集成表示会与马主刘栢辉再商量未来「浪漫勇士」的部署，下场会进军遮打杯，如果成功再下一城，当可夺得一千万额外奖金。

至于同样教人惊喜是冠军一哩赛中，「祝愿」和「百贺久驹」成功跑出上届打吡翻版Q，只不过今次名次互易，「祝愿」首尝一级赛冠军的滋味，香港一哩大赛成功接捧。至于该场亚军「百贺飞驹」及跑获殿军「白鹭金刚」其实实力亦不简单，牠们日后将会为港队在各项大赛中出一分力。

「嘉应高升」胜出主席短途奖。
「嘉应高升」胜出主席短途奖。
「祝愿」胜出冠军一哩赛，并与「百贺久驹」串Q。
「祝愿」胜出冠军一哩赛，并与「百贺久驹」串Q。
「浪漫勇士」胜出女皇杯。
「浪漫勇士」胜出女皇杯。

陈嘉甜

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