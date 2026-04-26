马观微全日心水│「贤者威枫」布置好

贺贤马房的四岁纽西兰马「贤者威枫」，上仗移师谷草角逐千二米，阵上处境太差而未能取得较佳名次。今仗重回合脚法的田草，列阵头场四班千二米，回配合拍的布文，将能有更出色的发挥。

「贤者威枫」上季尾登场，多次在布文胯下作赛。今季的二月一日，此驹配布文出战四班田草千二米，虽然排外档，沿途留得甚后，但转入直路后，仍能在欠缺步速的场合，凭后上取得一席接近的第二名，走势悦目。

二月中及三月中下旬，此驹易配潘顿跑四班田草千二米，可惜途中受阻失位而屈居亚席，但一再展示出不逊头马的战斗力。上仗移师谷草千二米，沿途留得极后，结果能在前置马控制大局的形势下追近上名马，表现并不失色。今仗乘勇匆出，重回田草千二米，战意高昂，可望敲响胜利之门。

马观微