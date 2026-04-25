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卡尔心水│「天天更好」今次最好

名家专栏
更新时间：18:58 2026-04-25 HKT
发布时间：18:58 2026-04-25 HKT

逆向思维呢样嘢唔系人人都有，有的话又唔系人人都精。所谓马场专收叻仔，每个赌仔总觉得自己系众人皆醉佢独醒，自信心无限膨胀，加入无限嘅丰富想像力嚟刨马。

第三场「天天更好」上场冲赢「锐目」，而后驹再出即补中。「天天更好」摆明赛绩硬净，但有人逆向思维话要攻击佢。即系咁讲，攻击可以求赔率，但呢场可以攻击佢嘅马，理据唔够充分。其实一系唔赌，要赌第三场的话，「天天更好」必须秤先。

「幸福约定」嘅马主已经好几年无养马，呢匹马早两年拣定，赛前操练试准晒，今次揾麦道朗操刀；呢匹三岁仔试闸走来够大步，难得今组对手唔算强，目标必定在此。「超和平」适宜做保险脚，排一档有形势造就。

由于今场多驹都能力逊色，简简单单投注以上三驹一拖二等收钱。假如要用逆向思维刨马，应该留在其他局势混乱的场合。

第三场：13天天更好、9幸福约定、1超和平
第八场：4一世美丽、9三军勇将、10友莹仁

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