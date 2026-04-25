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Ian心水│「岚臣」换人求变

名家专栏
更新时间：18:56 2026-04-25 HKT
发布时间：18:56 2026-04-25 HKT

澳洲好手布浩荣刚战初试啼声，即凭巫厩「赢玥」打开在港胜利之门，如非「竞骏非凡」取位进退失据，极有机会摘下一口孖宝，但整体演出已令人满意。今次赛事布浩荣共策八驹，当中以「跷妙」与「岚臣」胜望较高。

第一场「利高八斗」上仗初出，结果在袁幸尧胯下仅以四分三马位负于「千杯不醉」及「同喜」，表现甚佳；今仗改配骑功硬净的田泰安，留意骑者与马主合作无间，以往曾有「运高八斗」三捷，当然不能忽视。对手方面，「跷妙」为四岁澳洲自购马，来港前在当地只上阵一次，即在昆士兰东奔胜出1110米从未胜出马赛，鞍上人乃现时在港发展的奥尔民，虽然该赛水准一般，但马儿质素尚新，可望仍有进步空间。牠自去年十二月起至今五度出战，甚少大败；上仗末段因处于窘境而未能被力策，败不足辱；今仗排十四档，可幸本身速度不弱，若能及早抢前取得遮挡，或有机会闯入一席冷位。此外，「马驰登」在港首两战走势不俗，其后两战却进度徘徊，不过最近试闸较前略有进展，今仗改配薛凯华，并除去羊毛面箍，应可一争。此外，

第四场「岚臣」上仗跑田草千四，以两个多马位负于「劲勇皇驹」与「马上盈」，表现尚可；今仗改配布浩荣出战，而且初戴羊毛面箍，存在向好变数，可望构成更大威胁。对手方面，「久久为尊」上仗在麦道朗胯下跑至流鼻血，今仗是转仓后首战，近期试闸表现略有进展，可以一试。此外，「大才」近两仗在麦文坚胯下未能上名，可说欠点欠运，本身状态已达作战水准，改配艾兆礼应可一争。

第一场：9利高八斗、3跷妙、1马驰登
第四场：10大才、4岚臣、1久久为尊

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