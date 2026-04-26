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亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-26 HKT
发布时间：02:00 2026-04-26 HKT

踏入四月之后，练马师王赛果次次唔同花款，其中4月1日开出叶、游、东三人平头冠军；随后六次赛事，分别由韦、方、姚、沈、蔡、黎轮流封王，俨如太公分猪肉。

回说今期赛事，乃是四月份最重要的一个赛日，传统上要首先留意大马房，大众目标自然是希斯，皆因「嘉应高升」又登场，12分打底照计稳如铁塔，再者希厩全日出马十匹亦阵容鼎盛，唯一缺点是练马师王赔率必热，是否值得捧场见仁见智。

若想博多点分头，我属意冷敲蔡约翰，因为佢第五场有「骄阳明驹」和「精算暴雪」列阵，如果同时走入二、三名，相对「嘉应高升」攞12分其实未算蚀章，加埋蔡厩在其他场次也不乏恶马，冷门谂得过！

重点争分马方面，「安都」今季状态长勇，上仗全条直路被困，落第非战之罪，改配过客韦纪力唔会留手，希望可补中。「至尊高超」也极忠心准绳，上仗跑打吡难度太高，回师千四喜遇多棵大树遮荫，更添搏杀诱因。

目标：蔡约翰

赔率：7.5

全日恶马 第十场：安都

练马师王最佳投注时机：第五场前

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