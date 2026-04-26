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波仔至醒灵活玩│「剑飞声」四班着数

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-26 HKT
发布时间：02:00 2026-04-26 HKT

今届女皇杯首次有四匹国际评分达120分以上马匹参赛，然而「浪漫勇士」已是前无古「马」三夺此项殊荣，倘若今届再度封王，相信此纪录都颇难被打破。

另一边厢，马王「嘉应高升」一再轻松地刷新自己的最佳时间，今日再遇老对手，迎来二十连胜高唱入云；好多马迷朋友话今日六环彩无咗「嘉应高升」行单支，变得更难。而是日尾两场之紧凑，即使只系度「五环彩」都带点难度。反之，同样有多宝的三T及第二口孖Ｔ，亦夹杂着主席短途奖，似乎范围有限，好似有得谂，大家不妨动动脑筋。

讲到第十场之匀循，当中三驹出自542场次，该组已有三匹赛驹交出两冠一亚，除渗出强组味道外，刚周三大户对出自该组的「丰辰」、「奔放」及「包装战仕」抱有信心，似乎都露出一点端倪。

而在542有份跑的「剑飞声」，尾八百米所缔段速比季内回勇的「发财先锋」更快，今日列阵第二场已有可捧之道。 再看464场次，「剑飞声」跑田草千六于不利后追的情况下有追势，尾两段时间比之后赢马的「紫荆拼搏」稍慢而已，足见确具实力；今日降至四班列阵，纵档差都要先跟一注。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 2
第三场 Q/QP 6 胆拖 1 5 9 13
第四场 QP 13 胆拖 3 5 10 12
混合过关三串七 共134注
 

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