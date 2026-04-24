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甜甜小记│曾炳威生日礼物「非凡」

名家专栏
更新时间：14:45 2026-04-24 HKT
发布时间：14:45 2026-04-24 HKT

周日是「威力」系主理人曾炳威的生日，适逢一年一度的冠军赛马日，对于热爱赛马的他来说，最佳庆祝节目自然是与家人一同入马场观赏赛事。今战曾炳威名下的两匹「威力」系马齐出赛，若然能赢马贺寿，就更加锦上添花。

曾炳威是圈中资深马主，其四位子女曾向欣、曾向勤、曾向东和曾向得，以及其弟曾炳城均为马主。曾氏一家现时旗下马匹包括「威力」系、「运来」系、「勤德」系及「欣赏」系等多驹，大力支持香港赛马。周日曾炳威个人名下的「威力非凡」和「威力飞腾」，分别出战第二场及第六场，前驹由贺贤训练，今战交潘明辉策骑；后驹则由本地练马师苏伟贤训练，今仗由钟易礼主辔。

上周曾炳威与潘明辉一同前往贺贤马房，探望「威力非凡」；当日他喂爱驹食青草及红萝卜，替其打气。曾炳威家族与贺贤合作多年，其中「勤德兼备」和「威力奔腾」在练者悉心训练下，合共取得十多场头马，成绩优秀。

日前贺贤和潘明辉两师徒也很有心，特意相约曾炳威食饭，为对方庆祝生日；若然今仗「威力非凡」能在曾炳威寿辰打开在港胜门，应是其最佳生日礼物，相信骑练必会拼尽求功。

陈嘉甜
 

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