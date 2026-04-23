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文杰访问│嘉应浪勇斯成大业

名家专栏
更新时间：20:45 2026-04-23 HKT
发布时间：20:45 2026-04-23 HKT

马会昨晨在沙田马场马匹亮相圈，为周日冠军赛马日的三场国际一级赛举行排位抽签，马会高层及赞助商代表，以及本地及海外参赛马的骑练、马主或代表均有出席，场面热闹。今届赛事几匹港队主力，「嘉应高升」和「浪漫勇士」等均抽得好档，进一步提升赢面。

马王「嘉应高升」周日将列阵主席短途奖，进军二十连捷，抽到三档起步是如虎添翼。希斯说：「『嘉应高升』的操练表现堪称完美，上周四作赛前最后一课主要操练，之后在周二操练时特别牠戴耳塞，希望会更放松，但牠仍以快时间完成。另外，马儿食料正常，体重亦合，我对牠再捷是充满信心。马匹近两战均刷新场地时间赢马，即使我十分尊重『骄阳明驹』和『里见梦境』等对手，但倘若『嘉应高升』发挥如常而落败，我会十分失望。」

另一方面，前马王「浪漫勇士」将力争第四度胜出女皇杯，抽得五档是近年热门赢马档位，二〇年冠军「时时精彩」和二一年冠军「唯独爱你」均是在五档起步。沈集成分析：「今届女皇杯不但强手林立，更可能是近十多年来最高水准的一届，海外马均属能征惯战之辈，不过我亦期待『浪漫勇士』能交出好表现。状态方面，『浪漫勇士』曾由布文代操及试

至于第七场冠军一哩赛，廖康铭麾下的「祝愿」和「白鹭金刚」分别抽十档和五档，练者对两驹排位都满意，并指出牠们状态甚勇，而且配上两大高手布文和麦道朗主辔。廖康铭指目前要研究最合适的战略，务求令两驹都发挥出最佳水准争功。

特约记者：文杰

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