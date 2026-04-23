甜甜小记│蔡咏赞爱享众乐乐

早前小记邀请「风火轮」、「哪吒」、「友莹仁」及「拣马之皇」的马主团体成员蔡咏赞受访，分享其爱驹名字由来及与贺贤的合作点滴；今期他则会畅谈其养马缘起及分享养马之乐。

现时香港的马匹拥有权分为三类，分别是个人马主、合伙马主和团体马主。马会成立竞骏会，提供了一个理想平台，让热爱赛马运动的蔡咏赞成为马会会员，跻身马主行列。所谓「独乐乐，不如众乐乐」，蔡咏赞正正喜欢与一班好友热热闹闹，一同分享养马的喜悦之余，还可以共同分摊养马成本。

蔡咏赞于2014年起开始在港养马，首匹爱驹是会心微笑团体马「友莹养」，此团体养过「无心睡眠」、「为您钟情」及「热辣辣」等多驹。蔡咏赞说：「十多年前，当我仍在竞骏会时认识了杨毅，当时他建议一起养团体马。其实我读小学时，已经对赛马有兴趣，所以加入竞骏会。」

目前蔡咏赞养有的「风火轮」、「哪吒」、「友莹仁」及「拣马之皇」，各驹都是团体马，他和刘学伦、胡泽文及杨毅等好友分别都有养马。赛马除属一项紧张刺激的运动外，亦是上乘社交活动；通过赛马，蔡咏赞在马场上赢得很多友谊。蔡咏赞说：「我养马向来都是以团体马为主，每次马匹出赛，各成员都会见面、畅谈马事，亦可以多养几匹马，分散风险，资金调配上比较充裕。若然遇到优质的PP（自购马）时，可以适时购入，因为有更多人分担高昂的养马成本；如果马儿成就卓越的话，还可以共同分享丰硕成果。至于以个人名义养马，风险相对大一点，一旦马匹表现不理想，便要独力承担。」

在蔡咏赞的养马过程中，最难忘是「哪吒」及「风火轮」一对贺厩马于三月十五日双双在泥地建功。蔡咏赞说：「『哪吒』和『风火轮』在同一日出赛，而且双双获胜，我和亲友及团体成员一日内拉两次头马，真的十分兴奋；因每场头马都得来不易，教我倍感珍惜及回味。」

马主蔡咏赞（右五抱BB女者）在港首匹马「友莹养」。

陈嘉甜