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马观微全日心水│希斯「锐目」睇得准

名家专栏
更新时间：01:00 2026-04-22 HKT
发布时间：01:00 2026-04-22 HKT

大卫希斯马房的纽西兰自购新马「锐目」，季内已有好表现。今仗列阵第四场谷草千二米，排二档，有望在潘顿胯下敲响胜利之门。

「锐目」在十二月七日首次登场角逐四班田草千二米，即能上名，展示出良好的短途速度。十二月尾再临同程，在飞快步速下望空前置，处境恶劣之下，才仅失三甲一席。

一月中，「锐目」第三次跑田草千二米，战斗力更见提升，只是不敌「冷娃」及「线路英雄」这两匹其后均能在三班同程交出头马的强手而已。二月中卷土重来，可惜转首弯时走三、四叠望空，耗力过多过早，导致末段未能以劲势冲刺。

上仗小休后复出，「锐目」沿途走来前后兼备，终点线上只是仅负头位，锋芒再露。赛后操练加强，今仗移师赛事水平稍逊的谷草跑千二米，乃有备而来，此驹曾在谷草试闸，走势佳，今仗更抽得有利档位，将能大派用场。

马观微

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