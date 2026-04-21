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卡尔心水│「友赢威驰」信自己

名家专栏
更新时间：18:43 2026-04-21 HKT
发布时间：18:43 2026-04-21 HKT

有时你唔去收风，但风都会自动跑入耳仔。从面相学睇，所谓「耳仔兜风、信息流通」。卡尔缺乏呢个先天优势，幸好对人真诚，人人好评，耳仔即使唔兜风，朋友都喜欢务实交流。

马场成日贴士满天飞，其实都唔系传闻，确实赛日试过九万几个朋友讨论马匹，经卡尔精密嘅左脑分析，发觉一场十四只马，全部都有人贴。印证一个道理，大家都锲而不舍地刨马，揾一大堆理由支持自己嘅心水，但真系要中冷马，可能只有一个原因，就系好彩！

卡尔以往有睇相，偏财唔系特别旺，但唔紧要，勤力刨，刨到只马，落一注务实嘅金额，学赌神咁转下戒指食块朱古力闷闷地咁赢。

呢个赛日，采用被称为「魔鬼B」嘅跑道作赛。第八场赛事有近绩嘅马唔多，所以敲一敲质新兼增程嘅「友赢威驰 」。呢匹马初出爆冷入位，再出所负不远，既然近况锐，今舖又有雷神。纵使呢场赛前留言满天飞，但都要敲呢匹「友赢威驰 」；配脚难攻击「祥胜将军」，乖乖地拖埋。

第四场：6锐目、9骄阳雄心、3幸运愉快
第八场：5友赢威驰、11祥胜将军、1奔放

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