Ian心水│「宝成智星」准备就绪

第三场「宝成智星」今季八战虽不入前四，但整体演出却不太差；今仗负磅最轻，加上排位不俗，配备亦有变动，若能把握起步，沿途以较慢步速领放或跟前，应会颇为好跑，值得看高一线。对手方面，「康昌之星」今季曾击败「颂星」与「加州星皓」打开胜门，可惜其后屡因际遇欠佳而落败；今仗续配艾兆礼，同场对手非强，应可构成威胁。此外，「得意佳作」今季九战全败，但评分减至四十八分，较最近赢马还低十分，可作三重彩配脚。

第九场「好好恋爱」在331场次跑谷草一千，能后上击败「精彩福星」与「马力」，实力可见一斑；最近试闸走势一气呵成，今仗改配莫雷拉，相信有助发挥，可望重返胜门。对手方面，「粤港资驹」上仗仅不敌最近连捷的「好节拍」，表现甚佳；今仗改配艾兆礼仍具威力，别因潘顿改策「志满同行」而掉以轻心。此外，「志满同行」上仗凭凌厉后劲制胜，不少蹄下败将再出都有佳绩，今仗排位佳，仍具胜望。

第三场：12宝成智星、4康昌之星、7得意佳作

第九场：3好好恋爱、6粤港资驹、1志满同行