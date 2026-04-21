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Dickson心水│「幸运愉快」赢马无压力

名家专栏
更新时间：18:38 2026-04-21 HKT
发布时间：18:38 2026-04-21 HKT

今个马季变化多多，先有董明朗、潘大卫离开，继而袁幸尧与莫雷拉加入，这期赛事又有布浩荣在港初试啼声，观赏价值确是一流，但变数增多了，投注自然没那么容易。

第四场四班1200米，罕有地睇中后备补上的「幸运愉快」，主要因为牠前仗赢马一役，对手再出多有表现，如「你知我得」隔仗补中、「星运少爵」接着两仗获亚季各一，即使输四个马位的「爆竹」隔仗亦入三甲，「幸运愉快」轻松弹甩牠们获胜，无理由加分后会有压力。上仗再战胜途，于不利追赶的模式仍得第四，这次有权再胜。

第九场三班1200米，「包装明将」前仗获季军的525场次是强组，「一世美丽」、「千帆驹」和「嘉应勇将」随后都有好表现。「包装明将」今次虽然初跑谷草，但前置马负轻磅排一档，条件利好。

第四场：3幸运愉快
第九场：12包装明将

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