廖事如神│「雷神太保」机会昭然

袁幸尧回港上阵后首三个赛日共四捷，刚战表现却未如理想，策骑「君达得」更被董事告诫。赛后不少评论批评袁幸尧，但毕竟她仍是见习生，在香港上阵的经验尚浅，大众固然有表达意见的自由，但言辞毋须太刻薄。

第四场四班千二米，参战马整体水准非突出。「竞骏非凡」早已在谷赛展现能力，可惜跑法偏被动，于三班苦战多时仍未有赢马。直到上季尾初落四班，击败实力马「好节拍」赢首捷，是次再回到四班面对一众较弱对手，排三档胜望不俗。「幸运愉快」近来表现理想，507场次击败「你知我得」，后驹最近已补中；该仗「幸运愉快」全程走三叠，蚀脚程下仍能取胜，表现可人，虽然今仗再排大外档，但只要取得遮挡仍具威胁。「良驹好友」今季稳定，转战谷草仍能交出头马，虽评分略见饱和，但排四档仍有条件争一席。「骄阳雄心」初出已上名，质新马转至沈厩后略见进步。

第五场同是四班千二米，预计有不少马如「伶俐骉驹」、「红钱到」等前领，相信步速会正常甚至偏快。「雷神太保」在港仍未开斋，但不时于谷草千二米跑近。390场次负于「福星小子」蹄下，影相力压实力指标「东来欣赏」入位。其后转战田草表现一般，今仗休息充足，回师首本路程强配潘顿，排黄金一档加上步速之助，势必把握机会。「小魔怪」季初出道至今两次上名，161场次与三班头马「俏眼光」串Q，294场次同样负于三班头马「志满同行」获亚，是次初跑谷草或有望赚级数。「前卫火影」较为反复，但近来晨操缰口有进。三岁马「过关勇士」已试准谷草此程，排四档得步速之助随时反弹。

廖浩贤精选

第四场 1 竞骏非凡 3 幸运愉快

4 良驹好友 9 骄阳雄心

第五场 11 雷神太保 8 小魔怪

10 前卫火影 12 过关勇士