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波仔至醒灵活玩│「包装明将」赛绩可信

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-22 HKT
发布时间：02:00 2026-04-22 HKT

第九场新胜的「志满同行」上仗赢马段速水准不俗，此驹拥季内田草千二曾跟强手对垒的赛绩，所以面对较弱的谷草对手有优势，但今趟一下子多负十磅上阵，或许都会带来一点考验。因此，今场向同样拥有田草千二甚至千四米入位赛绩的「包装明将」埋手。

「包装明将」于463场次沿途居前竞跑，虽然早段唔算太快，但最终前五名马匹中，有四匹属后上赛驹；再看同场前置落败的「天天耍乐」及「大爱无疆」，之后都可提升名次跑入三甲，足见「包装明将」一席反趋势的季军表现不俗。

再看525场次，「包装明将」初跑千四可跟同程实力指标「一世美丽」及「千帆驹」缠斗到终点，论实力在三班必具周旋之力；再者，同在该役跟前落败的「嘉应勇将」，上周转战谷草已赢同班同程，也是一项实力证明。

上仗「包装明将」守好位下虽表现平平，但一来当日直路内栏路段一般，而且在前偏快后快的段速下，三甲马在弯位已冲顺晒，此马欠缺起动下更加难追，可说败不足据。观乎今场前领马并不多，金诚手执「包装明将」这匹姚厩实力坐骑，相信必会抖擞精神争取头马。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/QP 8 胆拖 6 7 9
第四场 QP 1 3 6 复式
第九场 Q/QP 12 胆拖 1 3 9
混合过关三串七 共195注

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