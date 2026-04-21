甜甜小记│朱迪仪为「多利神驹」打气

明晚出战第三场四班一哩的「多利神驹」，上场争同程跑第三，可见这匹七岁马战斗力仍旺盛。小记访问「多利」系马主成员朱迪仪，她目前除了以个人名义养有「鹦姿威鹉」外，还有团体马「多利神驹」、「大回报」及「多利旺驹」。

朱迪仪说：「日前我去了苏伟贤马房，探望『多利神驹』，Chris哥（苏伟贤）保养该驹得宜，马儿的磅位维持，状态具作战水准。『多利神驹』的马伕更十分爱锡该驹，我想借此机会多谢Chris哥和其马房团队对该驹的悉心照料。『多利神驹』很有灵性，每次我都在跑马地近救护站对开的位置叫牠，牠会识得望著我，今场赛前我也会在该位等牠，和牠打打气。」

陈嘉甜

