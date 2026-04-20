甜甜小记│「魅力知福」接棒出击

刚周日沙田赛事，蔡约翰和田泰安携手替马主邓伟彬一家胜出「魅力星」及「德心知遇」，邓氏一日之内两拉头马。赛后小记访问「德心知遇」马主邓咏琪，她表示两姊妹同日赢马别具意义，亦是自己一家人首次同日起孖，所以特别开心；希望她和家人的旗下马均健健康康，可以开心地竞赛。

邓家马运正旺，周三晚谷草夜赛，邓氏家族又有派马出赛，或能把好运延续；邓咏琪弟弟邓子丰名下的「魅力知福」，将出争第二场五班一哩，虽然之前在港十三战未尝一胜，但曾获一亚两季，足见具一定战斗力；再看刚周日取得在港第二捷的「魅力星」，降至五班后赢马开窍，说不定「魅力知福」也可照办煮碗。

日前小记访问邓咏琪，她说：「蔡约翰发现『魅力知福』体质比较薄弱，要隔一段时间养精蓄锐跑比较理想；我们相信此马有能力，希望牠今次隔逾两星期上阵可回复足够体力，阵上能有进步表现。」

陈嘉甜