甜甜小记│渡江缔造「佐治传奇」

周三晚出争第四场四班千二米的「佐治传奇」，在港三战全入前四名，今首次渡江而战部署颇特别。「佐治传奇」由郑加文、蔡敬业及李嘉俊三位年轻马主所养，其中李嘉俊是伍厩「绿色最威」马主，也是「绿色」系主理人李荣翰的儿子；目前李荣翰养的「绿色铁骥」及「绿色铁蹄」，均交由伍鹏志训练。而郑加文个人的「唯美主义」，同样隶属伍厩，足见他们对伍鹏志大力支持。

日前小记访问郑加文，他说：「『佐治传奇』在港初出一役由潘顿主辔，被『大爱无疆』带出大外叠严重受阻，但重拾平衡后再展开冲刺追入第二名；到第二次出赛时，潘顿觉得此马的斗心及状态都与首战时有所不同，我们估计牠或许受到被撞事件影响。于是伍鹏志向我们建议让『佐治传奇』运往从化重新做工夫，我们当然信任他的部署。」

「『佐治传奇』上仗休后复出，在稍短的田草一千米跑获季军，潘明辉花了不少心机调教好牠；今仗跑谷草千二米预期合适，虽然排十二档欠利，但我希望马儿能够取位顺利，并且克服外档难关。」郑加文续说。

陈嘉甜