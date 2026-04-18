卡尔心水│「侦探传奇」继续赢

当年卡尔留学，和其他留学生住在寄宿家庭，有位同学经常不吃午餐，并养成习惯，后来有人忍唔住问佢，系咪有咩特别原因？佢就抛书包讲出乔布斯嘅经典名言：「Stay Hungry Stay Foolish」，再解释当人肚饿，读书特别入脑。

卡尔馋嘴，觉得没有需要，亦不愿意靠挨饿达至目的。有人话，向观音借库要斋戒沐浴，荷妈喺《溏心风暴》都话「要割禾，先要弯腰」。当时卡尔觉得，有努力就有回报，对此不以为意。



以马场为例，上场赛前「侦探传奇」特别辣操，马身有明显变化，结果落班转泥地终于出头。赢完之后加七分，今次列阵第八场孭轻磅强配雷神，牌面优势明显得过分，但既然初出数仗已连番搏杀，交代完仍心存大欲，除非今日泥地嘅模式极端不利放头或走内栏，否则极大机会打叠再赢。

「表之极光」愈来愈成熟，今次排四档，正如布文表示，今场因应形势有好多Options，既然跑法有多个Options，照计会拼尽畀大家睇。

「友爱心得」唔怕只马，主要怕个鞍上人，不过袁幸尧系史上最快成为骑师王嘅见习生，证明佢系好嘢嚟，假如拖漏而跑出，我会成晚瞓唔着。

回归本文头段谈及Hungry，唔一定要饿住个肚先叫有诚意。事实上，去酒楼揸住份《星岛》刨马，饮啖茶、食个包，都可以轻轻松松赢马。英语上，Hungry意思不只是肚饿，也可解作对知识嘅渴求。当年推崇「挨饿温习法」𠮶位同学，唔知多年后嘅今日做紧咩呢？睇到佢儿时发奋向上嘅斗心，即使并非天资聪敏，相信十年后嘅今日，上天应不会待薄佢。

第五场：3睿智多宝、10万事胜利、9君达得

第八场：6侦探传奇、3表之极光、1友爱心得