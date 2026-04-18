Ian心水│「友莹亮」继续破顶

第九场「友莹亮」今季表现愈见稳定，前仗在四班跑千四，早段留守领放马之后，末段受催策展开强劲冲刺，结果轻松以两个马位击败今季表现极佳的「盛势威枫」与「荣利双收」；翌仗再于同程再下一城，取胜姿态亦具说服力。本身出赛次数不多，相信仍有进步空间，现评分尚未见顶，即使今仗排位略外，但只要尽早取得遮挡，有力争取三连胜。对手方面，「星愿无限」来港后两战均跑第五，表现不俗；牠在纽西兰名为「街头冲飙」，昔日曾两度在表列赛跑获季军，而在香槟锦标则负于最近打开胜门的「嘉应勇将」，可见该赛水准不太差；今仗首度增程跑千四，若艾兆礼留放得宜，可望构成威胁。此外，「首饰天空」是上季最佳新马，可惜去年十一月试闸后流鼻血，因此延至现时才复出；牠近期试闸走势理想，今仗即使负顶磅，但级数极高，仍是争胜要角。

第十一场「表之宇宙」前仗在香港经典杯跑获季军，上仗角逐香港打吡大赛首战二千米，末段走势仍佳，最终仅以两个多马位见负，表现已甚出色；今仗角逐二班赛并配潘顿，形势颇有利，胜望颇高。对手方面，「紫荆传令」应一匹有用的长途赛驹，来港前已在皇家雅士谷金门锦标展现上佳走势，上仗在香港打吡大赛采取前置跑法，效果亦佳；今仗再次排外档，若早段及时切入内栏，避免多走脚程，仍可一争。此外，「春风万里」上仗小休后复出表现令人喜出望外，今仗排位极佳，亦是三甲之材。

第九场：4友莹亮、10星愿无限、1首饰天空

第十一场：4表之宇宙、13紫荆传令、8春风万里