亨利拆局│练马师王吼姚本辉

今季跑过十四次草泥混合赛，以告东尼曾三次封王最威水，其次是蔡约翰两次，再数是廖、方、沈、希、吕、姚、游、伟、伍各一次，不妨作为今期练马师王投注参考。

若数各仓兵力，今次姚、罗、文、东、蔡、廖、贺、巫都出马八驹或以上，各有足够子弹争夺宝座，加上跑六草五泥，令练马师王局势更呈混乱。最终我选择支持姚本辉，皆因佢收纳袁幸尧为徒之后，两师徒一直拍住上，每次赛事都有马匹走入三甲，估计今次也不例外；至于起用其他骑师的姚厩马，今次都有好几驹属实力分子，似是部署配合出击。

重点争分马方面，「天福」已在H4版《一亨即中》专栏详述，凭田草千四级数转战泥地千二，负磅轻飘飘，机会不逊几匹泥地专家。「捷足奔驰」近仗跑法时前时后，颇有试马味道，复课忽试大闸，加强操练提防突袭。「日驰千里」今季092场次在三班跑泥地曾入位，虽然当时赚外叠跑线，但现居四班再减十磅，计死数着数到晕。

目标：姚本辉

赔率：5

全日恶马 第八场：天福

练马师王最佳投注时机：第一场前

