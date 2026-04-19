廖事如神│「领创动力」条件1流

冠军练马师之争再有变数，沈集成刚战戴帽，只落后廖康铭、方嘉柏三场，成哥于访问表示会再次考虑争冠。沈厩现有六十五驹，当中有不少质新马仍未上阵，绝对有助争霸。今季有数位厩主有望争冠军，战况引人入胜。

第一场五班泥地千八，「领创动力」今季于泥地找到出路。十二月泥赛打叠两W，其后升了班的表现平平。惟上季初曾于四班谷草跑近，按理居四班仍有一定竞争力。是次小休后再同战胜程，配黄宝妮减七磅加强落班威力。季中同样是负128磅赢五班同程，是次更排一档起步天然贴栏，结合形势、班底及部署，有望重返胜门。「光辉岁月」为北半球五岁马，上季落地明显未适应环境，今季初落五班即现脚影，上仗更击败路程好手「大利好运」赢马，今仗增程应不成问题，北半马适应环境后仍有上望空间。「风起云涌」赢过四班，可惜易位难赢，这次初战五班赛，凭班底可争一席。

第九场三班千四米，近绩好的马不多，「友莹亮」状态火热，有望再捷。马匹上季一出即胜展现潜力，但脾性较难捉摸，导致表现未能承接。去年十二月曾将鞍上人抛下，令人难言信心。可幸最近情绪有明显改善，近仗出闸亦正常，上仗升班出战可轻取「绿野飞驰」及再出补中的「活力拍档」，赛绩水准可信。今场有明显放头马，排九档应能顺利切入二叠跟前，可相信本身有分在手。「大众福星」之前配潘顿三度输短距离，今仗与赢马骑师莫雷拉重逢，不容有失。「开心三宝」初跑谷草已赢令人惊喜，上仗跟快步速仍保住一席，表现出色。「超轻松」神色有进，配备变动或带来新鲜感。

廖浩贤精选

第一场 1 领创动力 2 光辉岁月

4 风起云涌 10 大利好运

第九场 4 友莹亮 3 大众福星

7 开心三宝 8 超轻松