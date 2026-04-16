甜甜小记│蔡咏赞灵感来自哪吒

上月十五日沙田赛事，贺贤凭「哪吒」和「风火轮」起孖，赢出当日两场泥地赛，这两驹更可说是半同主马，相当巧合。今期小记便邀请了两驹的团体马主蔡咏赞分享养马历程，以及与贺贤的合作点滴。

蔡咏赞热爱赛马，更是多驹的团体马主，包括「风火轮」、「哪吒」、「友莹仁」及「拣马之皇」。其中「哪吒」来港初期，属容天鹏练马师团体所有，直至鹏哥荣休后，此马转投贺廐，现属24/25贺贤练马师赛马团体 (T1)名下；至于半同主马「风火轮」，马主为哪吒不怕海龙王团体，马名也与「哪吒」一脉相承，皆因风火轮正是哪吒的法宝，也令小记联想起近年大热的的两部《哪吒》动画电影。

「哪吒」与「风火轮」起孖当日，先由前驹在奥尔民胯下爆出28倍冷W在泥地一哩开斋；之后到第八场赛事，「风火轮」配潘明辉胜出三班同程，也是11倍的冷门身分。谈到两驹马名由来，蔡咏赞说：「我和不少团体成员都很喜欢《哪吒》系列电影，而『哪吒』此名字是另一位团体成员刘学伦所起，他也是『风火轮』的团体马主，养过『唛谁唛谁』、『让爱高飞』及『剑无情』等多驹。我们一班团体成员打算把以后养的马，都以『哪吒』作灵感命名。稍后我们将引入生力军来港，打算命名为『火尖枪』，也是哪吒的重要兵器，同样交由贺贤训练。」



谈到与贺贤的合作缘由，蔡咏赞说：「我们一班团体成员认识贺贤的副练李兆铮，便顺理成章把『哪吒』和『风火轮』交由贺贤训练。我们和贺贤合作后，发觉他很爱锡马匹，旗下马拼搏有度，会按各驹的进度和性能作出适当部署，会以马匹的福祉为大前提。」

「除了爱马外，贺贤对马匹的判断也很准，例如他看出『风火轮』及『哪吒』的泥地性能较佳，便派遣两驹出战泥地赛，结果试出彩虹，日后部署上便更具弹性，练者功力可见一斑。我们一班团体成员都希望『风火轮』及『哪吒』在贺贤悉心训练下，可以继续进步，日后再交出理想成绩。」蔡咏赞续说。

马主蔡咏赞（右四）

马主蔡咏赞（右四）

陈嘉甜