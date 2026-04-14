Ian心水│「先到先得」一哩稳健

纽西兰年轻种马「超凡高手」于二○二○年加入配种行列，至今已有四匹一级赛子嗣，包括澳洲坚尼冠军「最激」、马拉华度育马锦标冠军「河畔美镇」、兰域坚尼冠军「全能铁卫」与昆士兰打吡盟主「路易之家」。这匹原本在怀卡托育马场配种的星级种马于二月时由古摩亚育马场购入，相信其未来配种版图与受欢迎程度亦会因此而增加。

在香港，「超凡高手」最出色子嗣包括应届香港打吡大赛殿军兼五捷马「表之宇宙」，而「中国心」和「天天友福」亦两捷。今次赛事。这父系除了有「天天友福」出战之外，「紫荆战士」亦列阵第三场，值得留意。

第三场「先到先得」上季两胜谷草一哩，今季连场出战得三亚两季，表现仍稳健；今次档位仍佳，配上手风转顺的艾道拿，早段应可留守中前，并在末段伺机突围。对手方面，「爆竹」是四岁澳洲自购新马，季内七战甚少大败，今仗首次增程跑一哩，牠不少同父马均曾胜谷草，同母兄长「突击狩猎」亦曾在一哩赢马，也可加入考虑。此外，「时间宝」质素并非超级，但胜在跑法主动，而且近况亦佳，然而今仗有快马「手到再来」在其内侧，未必能够轻松切入内栏领放，作配较合适。

第六场「天天友福」今季四战两捷皆跑谷草千二米。上仗早段留后，末段展开强劲冲刺，结果以短马头位击败「博爱先锋」与「金发盛世」；胜后至今已休息一个月，相信体力已复原，今场对手非强，有力再捷。对手方面，「贤者威枫」近仗均欠运，连番排外档亦被动，今仗若能在弯位发力追赶，可望构成更大威胁。此外，「金发盛世」跑法主动，如果步速合适，也是三甲之材。

第三场：4先到先得、11爆竹、10时间宝

第六场：4天天友福、11贤者威枫、5金发盛世

