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Dickson心水│「好实力」马如其名

名家专栏
更新时间：18:19 2026-04-14 HKT
发布时间：18:19 2026-04-14 HKT

踏入四月，赌马仿佛有摊路可捉︰「沙田咪漏袁幸尧，谷草拖埋莫雷拉。」袁幸尧有十磅减，加上骑功扎实，坐骑容易入三甲；莫雷拉骑功有起死回生之效，骑方厩谷草马稳阵，宜加留意。

第三场四班一六五○米，「先到先得」是难赢之马，但状态长期见好，上仗出争谷草一哩，蚀位之下于外叠追获亚军，蹄下败将「耀昌胜世」再出获季，可见牠有分在手。今仗「先到先得」排二档，最重要是同场有「手到再来」与「时间宝」在前造步速，本身有权留守包厢靓位，入直路发力冲上获胜。

第八场三班一六五○米，「好实力」今季转来谷草即爆大冷赢马，以为纯粹巧合，谁知愈赢愈有，前仗更弹甩接战获胜的「银亮奔腾」，早前虽然发烧退出，但既然重新上阵，相信佢健康已无碍，值得追捧。

第三场：4先到先得
第八场：5好实力

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