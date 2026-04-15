波仔至醒灵活玩│「快乐神驹」强组出品
更新时间：02:00 2026-04-15 HKT
发布时间：02:00 2026-04-15 HKT
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第六场四班千二米，预计热门分子为新胜同程的「马达」，亦有相隔一季多再重返四班上阵的「勇霸龙」，以及近仗频频出击的「贤者威枫」。
不过，「马达」再度负重磅上阵增添了压力；而「勇霸龙」及「贤者威枫」两者跑法皆较为被动，后驹更不时有慢闸毛病，故将受一定考验。
今场先拣另一匹由沙田转谷草的「快乐神驹」，大前仗初出虽只能跑入一席季军，但该仗早段步速偏快，同场跟前落败的「富心星」与「香港仔」之后可合取3冠1季，凸显了反趋势入位的「快乐神驹」表现出色。再看上仗398场次，虽表面打开任冲下只能得一席殿军，但同场冠亚季以及第五名马匹之后均可交出成绩，属强组赛绩。
虽然上仗赛后「快乐神驹」曾放缓过操练，不过三月两试大闸起步反应理想，前后兼备；埋门拍伴跳马一挥即就，状态已有争胜水准。
观乎今场前置马可能只有「北地烈马」，而「快乐神驹」排九档起步，以其前速应有力切入二叠甚至领放；倘若是晚偏差依然如上次A跑道般利前置，力足打开胜门。
波仔灵活玩过关提供：
第三场 Q/QP 4 胆拖 1 7 10
第五场 WP 2
第六场 Q/QP 9 胆拖 2 3 7 11
混合过关三串七 共188注
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