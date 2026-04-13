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甜甜小记│程俊华热心公益

名家专栏
更新时间：14:45 2026-04-13 HKT
发布时间：14:45 2026-04-13 HKT

香港马圈有不少善心马主，为慈善出钱出力，「遨游」系马主程俊华正是其中一位；程俊华与父亲程志辉除十分支持香港马会外，也热心公益，关怀社会。

早前仁爱堂第四十六届/第四十七届董事局交代就职典礼暨晚宴，邀请了保安局局长邓炳强作为主礼嘉宾；程俊华正式成为新一届仁爱堂主席。当晚除程俊华的家人外，其好友「嘉应」系马主梁锡光、马会两地马房营运部主管郑奇龙及曾志伟等均有出席，场面热闹。

程俊华致辞时说：「我很荣幸获推举为仁爱堂第四十七届董事局主席，今年仁爱堂将以『凝聚仁爱 坚毅同行』为宗旨继续服务市民。首先，要感谢各咨议局委员及前贤，在各位身上汲取到宝贵经验；其次当然是多谢各董事局成员，大家可以开开心心做善事，我也十分多谢家人一直支持。我也感谢仁爱大使周吉佩、糖妹以及好友布志纶尽力去唱歌筹款，以及曾志伟等好友到现场支持。最后要多谢仁爱堂各员工给予我支持。」

在小记眼中，程俊华和其父亲程志辉甚为响应香港政府和马会推广的赛马旅游；两人热爱赛马，每逢旗下马匹出赛，都会广邀亲友、公司合作伙伴及国内外朋友入场观赛，希望借此感染更多人爱上赛马运动，为推动赛马出一分力。

按下图睇更多相片：

陈嘉甜

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