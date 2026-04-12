廖事如神│桂人扶持「特别美丽」

莫雷拉回港前已带来不少话题，结果首战已豪取四胜，实在威震四方。有雷神加持，势必为冠军练马师争夺战添变数。榜首廖康铭仍有些微优势，但除方嘉柏之外，沈集成、大卫希斯及吕健威同样来势汹汹。

第三场五班千六米，中高磅马近绩明显占优。「特别美丽」数季前落地后的表现令人失望，苦战三季后评分锐减二十多分，今季转投桂福特马房后，调教得宜下终获首胜，而上仗让「型到爆」十磅下仍能保住一席，表现出色。休息七周后复出，今次状态比过往犹有过之，纵负顶磅，凭其班底及火热状态仍颇具胜望。「铁甲骕龙」为北半球五岁马，到今季方开始适应，情绪较过往改善，慢闸问题日渐好转，今场如出闸顺利已具威胁。「金钻精灵」同样来到今季才上轨道，阵上数度交出良好后劲冲近，惟跑法较被动不易出头，今仗凭优先出赛权隔两周再战，韦达求交代心意明显。「志醒大将」上场蚀慢步速冲近，力求补中。

第四场四班千四米，「光年八十」虽两年未尝一胜，但近期降至四班作赛颇具优势，上仗可力逼四班强手「友莹仁」仅败，表现理想。虽然今次档位外移，但以最近跑法，排外档未必影响发挥，只要希威森出闸后够积极切入，不难克服。「开心老板」在港第二仗已取胜，质素不俗，上场虽负重磅，仍能与四班恶马「十二神将」斗至一兵一卒，且双双抛离马群，长远为四班过客。「创宝驹」初出已有好表现，令人寄望，可惜翌仗受制外档、上场增程大慢闸，未能交出表现，但晨课情绪有改善要跟进。「龙傲绫罗」上仗负于「盛势威枫」非战之罪，QT脚。

廖浩贤精选

第三场 1 特别美丽 3 铁甲骕龙

5 金钻精灵 6 志醒大将

第四场 1 光年八十 2 开心老板

5 创宝驹 7 龙傲绫罗