马观微全日心水│「安都」赢得礼遇

今季转由蔡约翰训练的四岁澳洲自购马「安都」，战斗力持续提升，上仗在三班田草千六米仅不敌沿途走位理想得多的对手。今列阵第八场再战同程，排一档好位，可望收复失地。

今季的元旦，「安都」首度在沙田角逐千六米，结果重负一三五磅之下，击败一众四班对手，初显中距离威力。其后在胜程与三班马交手，多次排外档、阵上处境欠佳之下，都能走得接近，且名次不断提升。三月八日，此驹卷土再来，虽然排十四档，但都能够凯旋而归。

三月二十九日，「安都」再临胜程，可惜早段有阻滞，而且出弯转入直路时走外叠，蚀位较多，结果只是在终点线上仅负短马头位给阵上处境较佳的「黄金骑士」。今乘勇匆匆再临，档位理想，将可尽展所长。

马观微