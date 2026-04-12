Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「安都」赢得礼遇

名家专栏
更新时间：01:00 2026-04-12 HKT
发布时间：01:00 2026-04-12 HKT

今季转由蔡约翰训练的四岁澳洲自购马「安都」，战斗力持续提升，上仗在三班田草千六米仅不敌沿途走位理想得多的对手。今列阵第八场再战同程，排一档好位，可望收复失地。

今季的元旦，「安都」首度在沙田角逐千六米，结果重负一三五磅之下，击败一众四班对手，初显中距离威力。其后在胜程与三班马交手，多次排外档、阵上处境欠佳之下，都能走得接近，且名次不断提升。三月八日，此驹卷土再来，虽然排十四档，但都能够凯旋而归。

三月二十九日，「安都」再临胜程，可惜早段有阻滞，而且出弯转入直路时走外叠，蚀位较多，结果只是在终点线上仅负短马头位给阵上处境较佳的「黄金骑士」。今乘勇匆匆再临，档位理想，将可尽展所长。

马观微

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新
01:32
伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新
即时国际
3小时前
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
影视圈
7小时前
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
9小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
18小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
20小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
10小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
11小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
六合彩｜连续两期无人中 头奖一注独中赢2300万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜2300万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
4小时前